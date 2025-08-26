עוד על YETI

לא רשום

1 YETI ל USDמחיר חי:

$0.01238807
$0.01238807$0.01238807
-8.40%1D
USD
YETI (YETI) טבלת מחירים חיה
YETI (YETI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.01224204
$ 0.01224204$ 0.01224204
24 שעות נמוך
$ 0.01415188
$ 0.01415188$ 0.01415188
גבוה 24 שעות

$ 0.01224204
$ 0.01224204$ 0.01224204

$ 0.01415188
$ 0.01415188$ 0.01415188

$ 0.02256791
$ 0.02256791$ 0.02256791

$ 0.00505683
$ 0.00505683$ 0.00505683

+0.32%

-8.40%

-15.87%

-15.87%

YETI (YETI) המחיר בזמן אמת של הוא $0.01238807. במהלך 24 השעות האחרונות, YETI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.01224204 לבין שיא של $ 0.01415188, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. YETIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.02256791, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00505683.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, YETI השתנה ב +0.32% במהלך השעה האחרונה, -8.40% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-15.87% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

YETI (YETI) מידע שוק

$ 9.96M
$ 9.96M$ 9.96M

--
----

$ 9.96M
$ 9.96M$ 9.96M

800.00M
800.00M 800.00M

799,999,949.39
799,999,949.39 799,999,949.39

שווי השוק הנוכחי של YETI הוא $ 9.96M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של YETI הוא 800.00M, עם היצע כולל של 799999949.39. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 9.96M.

YETI (YETI) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של YETIל USDהיה $ -0.00113692717542263.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלYETI ל USDהיה . $ +0.0007410208.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלYETI ל USDהיה $ -0.0046772446.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של YETIל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00113692717542263-8.40%
30 ימים$ +0.0007410208+5.98%
60 ימים$ -0.0046772446-37.75%
90 ימים$ 0--

מה זהYETI (YETI)

YETI is a Solana-based meme token and cultural experiment focused on decentralized community engagement, content creation, and social commentary within the crypto space. It was launched in May 2025 with no presale, no VC backing, and a renounced contract, ensuring a fair and transparent token distribution. The project is designed around a decentralized model where community members drive visibility and growth through daily meme campaigns, Telegram-based raiding efforts, and influencer collaborations. Rather than focusing on technical utility or DeFi functions, YETI leverages meme culture and humor to foster engagement, amplify messages, and challenge conventional narratives within the Solana ecosystem. YETI is traded on decentralized exchanges like Raydium and has gained early momentum through high-volume social media reach and organized online campaigns. All development and promotion efforts are community-led, and the project has no roadmap or centralized leadership, aligning with its core principle of authentic, ground-up crypto culture.

YETI (YETI) משאב

האתר הרשמי

YETIתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה YETI (YETI) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות YETI (YETI) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור YETI.

בדוק את YETI תחזית המחיר עכשיו‏!

YETI למטבעות מקומיים

YETI (YETI) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של YETI (YETI) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על YETI הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על YETI (YETI)

כמה שווה YETI (YETI) היום?
החי YETIהמחיר ב USD הוא 0.01238807 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי YETI ל USD?
המחיר הנוכחי של YETI ל USD הוא $ 0.01238807. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של YETI?
שווי השוק של YETI הוא $ 9.96M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של YETI?
ההיצע במחזור של YETI הוא 800.00M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של YETI?
‏‏YETI השיג מחיר שיא (ATH) של 0.02256791 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של YETI?
YETI ‏‏רשם מחירATL של 0.00505683 USD.
מהו נפח המסחר של YETI?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור YETI הוא -- USD.
האם YETI יעלה השנה?
YETI ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את YETI תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
