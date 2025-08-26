YETI (YETI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.01224204 $ 0.01224204 $ 0.01224204 24 שעות נמוך $ 0.01415188 $ 0.01415188 $ 0.01415188 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.01224204$ 0.01224204 $ 0.01224204 גבוה 24 שעות $ 0.01415188$ 0.01415188 $ 0.01415188 שיא כל הזמנים $ 0.02256791$ 0.02256791 $ 0.02256791 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00505683$ 0.00505683 $ 0.00505683 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.32% שינוי מחיר (1D) -8.40% שינוי מחיר (7D) -15.87% שינוי מחיר (7D) -15.87%

YETI (YETI) המחיר בזמן אמת של הוא $0.01238807. במהלך 24 השעות האחרונות, YETI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.01224204 לבין שיא של $ 0.01415188, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. YETIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.02256791, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00505683.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, YETI השתנה ב +0.32% במהלך השעה האחרונה, -8.40% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-15.87% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

YETI (YETI) מידע שוק

שווי שוק $ 9.96M$ 9.96M $ 9.96M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 9.96M$ 9.96M $ 9.96M אספקת מחזור 800.00M 800.00M 800.00M אספקה כוללת 799,999,949.39 799,999,949.39 799,999,949.39

שווי השוק הנוכחי של YETI הוא $ 9.96M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של YETI הוא 800.00M, עם היצע כולל של 799999949.39. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 9.96M.