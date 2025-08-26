xPACK (XPACK) מידע על מחיר (USD)

xPACK (XPACK) המחיר בזמן אמת של הוא $0.02511667. במהלך 24 השעות האחרונות, XPACK נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.02511667 לבין שיא של $ 0.02511667, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. XPACKהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.02555685, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.02251504.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, XPACK השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, 0.00% במהלך 24 השעות האחרונות, ו0.00% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

xPACK (XPACK) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של xPACK הוא $ 3.40M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של XPACK הוא 135.36M, עם היצע כולל של 135360143.136823. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.40M.