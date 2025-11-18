XMEME מחיר היום

מחיר XMEME (XMEME) בזמן אמת היום הוא $ 0.00000731, עם שינוי של 3.33% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ XMEME ל USD הוא $ 0.00000731 לכל XMEME.

XMEME כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 731,244, עם היצע במחזור של 100.00B XMEME. ב‑24 השעות האחרונות, XMEME סחר בין $ 0.00000716 (נמוך) ל $ 0.00000763 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00001789, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00000703.

ביצועים לטווח קצר, XMEME נע ב -- בשעה האחרונה ו -12.60% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

XMEME (XMEME) מידע שוק

שווי שוק $ 731.24K$ 731.24K $ 731.24K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 731.24K$ 731.24K $ 731.24K אספקת מחזור 100.00B 100.00B 100.00B אספקה כוללת 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של XMEME הוא $ 731.24K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של XMEME הוא 100.00B, עם היצע כולל של 100000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 731.24K.