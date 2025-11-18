Worthless מחיר היום

מחיר Worthless (WORTHLESS) בזמן אמת היום הוא $ 0.01798772, עם שינוי של 6.50% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ WORTHLESS ל USD הוא $ 0.01798772 לכל WORTHLESS.

Worthless כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 18,247,801, עם היצע במחזור של 1.00B WORTHLESS. ב‑24 השעות האחרונות, WORTHLESS סחר בין $ 0.01572927 (נמוך) ל $ 0.02050471 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.09603, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00522514.

ביצועים לטווח קצר, WORTHLESS נע ב -3.38% בשעה האחרונה ו -34.11% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Worthless (WORTHLESS) מידע שוק

שווי שוק $ 18.25M$ 18.25M $ 18.25M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 18.25M$ 18.25M $ 18.25M אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Worthless הוא $ 18.25M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של WORTHLESS הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 18.25M.