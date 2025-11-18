World Cat מחיר היום

מחיר World Cat (WORLD CAT) בזמן אמת היום הוא $ 0.00885935, עם שינוי של 0.67% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ WORLD CAT ל USD הוא $ 0.00885935 לכל WORLD CAT.

World Cat כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 693,789, עם היצע במחזור של 80.00M WORLD CAT. ב‑24 השעות האחרונות, WORLD CAT סחר בין $ 0.00853743 (נמוך) ל $ 0.00955898 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.09714, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, WORLD CAT נע ב +1.24% בשעה האחרונה ו -28.74% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

World Cat (WORLD CAT) מידע שוק

שווי שוק $ 693.79K$ 693.79K $ 693.79K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 693.79K$ 693.79K $ 693.79K אספקת מחזור 80.00M 80.00M 80.00M אספקה כוללת 79,999,978.71555756 79,999,978.71555756 79,999,978.71555756

שווי השוק הנוכחי של World Cat הוא $ 693.79K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של WORLD CAT הוא 80.00M, עם היצע כולל של 79999978.71555756. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 693.79K.