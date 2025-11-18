Woffle מחיר היום

מחיר Woffle (WOF) בזמן אמת היום הוא $ 0.0000399, עם שינוי של 9.33% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ WOF ל USD הוא $ 0.0000399 לכל WOF.

Woffle כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 39,896, עם היצע במחזור של 999.95M WOF. ב‑24 השעות האחרונות, WOF סחר בין $ 0.00003827 (נמוך) ל $ 0.00004403 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00244579, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00003827.

ביצועים לטווח קצר, WOF נע ב -0.25% בשעה האחרונה ו -26.11% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Woffle (WOF) מידע שוק

שווי שוק $ 39.90K$ 39.90K $ 39.90K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 39.90K$ 39.90K $ 39.90K אספקת מחזור 999.95M 999.95M 999.95M אספקה כוללת 999,948,758.483998 999,948,758.483998 999,948,758.483998

שווי השוק הנוכחי של Woffle הוא $ 39.90K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של WOF הוא 999.95M, עם היצע כולל של 999948758.483998. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 39.90K.