WDOT (WDOT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 3.73 $ 3.73 $ 3.73 24 שעות נמוך $ 4.09 $ 4.09 $ 4.09 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 3.73$ 3.73 $ 3.73 גבוה 24 שעות $ 4.09$ 4.09 $ 4.09 שיא כל הזמנים $ 9,735.11$ 9,735.11 $ 9,735.11 המחיר הנמוך ביותר $ 3.1$ 3.1 $ 3.1 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.25% שינוי מחיר (1D) -7.11% שינוי מחיר (7D) -3.39% שינוי מחיר (7D) -3.39%

WDOT (WDOT) המחיר בזמן אמת של הוא $3.79. במהלך 24 השעות האחרונות, WDOT נסחר בטווח שבין שפל של $ 3.73 לבין שיא של $ 4.09, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. WDOTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 9,735.11, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 3.1.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, WDOT השתנה ב +0.25% במהלך השעה האחרונה, -7.11% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-3.39% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

WDOT (WDOT) מידע שוק

שווי שוק $ 117.53K$ 117.53K $ 117.53K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 117.53K$ 117.53K $ 117.53K אספקת מחזור 31.03K 31.03K 31.03K אספקה כוללת 31,027.840161627 31,027.840161627 31,027.840161627

שווי השוק הנוכחי של WDOT הוא $ 117.53K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של WDOT הוא 31.03K, עם היצע כולל של 31027.840161627. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 117.53K.