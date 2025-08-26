עוד על WPLAY

WarpBeam סֵמֶל

WarpBeam מחיר (WPLAY)

1 WPLAY ל USDמחיר חי:

0.00%1D
WarpBeam (WPLAY) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 17:11:40 (UTC+8)

WarpBeam (WPLAY) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

WarpBeam (WPLAY) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, WPLAY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. WPLAYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, WPLAY השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו0.00% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

WarpBeam (WPLAY) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של WarpBeam הוא $ 10.42K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של WPLAY הוא 36.50M, עם היצע כולל של 365000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 104.17K.

WarpBeam (WPLAY) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של WarpBeamל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלWarpBeam ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלWarpBeam ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של WarpBeamל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0--
30 ימים$ 0+0.89%
60 ימים$ 0-42.34%
90 ימים$ 0--

מה זהWarpBeam (WPLAY)

The next generation TV ecosystem - Space to Everyone - Content creators TV ecosystem / Hybrid / WEB3 Friendly WarpBeam was built to bridge the gap between traditional streaming services and the emerging Web3 landscape. Including the satellite television as open tv format, to help the small content creators, artist reach the audience. The way we want to create it is to build a loyal community, from every single member, who could be important and connected to our ecosystem. The goal was to create an ecosystem that provides not only high-quality entertainment while integrating blockchain technology for monetization, ownership, and engagement, but also to have the real users: no bots, fake accounts, who helps each other to grow and be the real numbers for media buyers and advertisers.

WarpBeam (WPLAY) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

WarpBeamתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה WarpBeam (WPLAY) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות WarpBeam (WPLAY) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור WarpBeam.

בדוק את WarpBeam תחזית המחיר עכשיו‏!

WPLAY למטבעות מקומיים

WarpBeam (WPLAY) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של WarpBeam (WPLAY) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על WPLAY הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על WarpBeam (WPLAY)

כמה שווה WarpBeam (WPLAY) היום?
החי WPLAYהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי WPLAY ל USD?
המחיר הנוכחי של WPLAY ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של WarpBeam?
שווי השוק של WPLAY הוא $ 10.42K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של WPLAY?
ההיצע במחזור של WPLAY הוא 36.50M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של WPLAY?
‏‏WPLAY השיג מחיר שיא (ATH) של 0 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של WPLAY?
WPLAY ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של WPLAY?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור WPLAY הוא -- USD.
האם WPLAY יעלה השנה?
WPLAY ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את WPLAY תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
WarpBeam (WPLAY) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 21:14:39עדכוני תעשייה
שווי השוק הכולל של הקריפטו יורד מתחת ל-4 טריליון דולר, שווי השוק הכולל של האלטקוינים צונח ב-3.58% תוך יום
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה

כתב ויתור

