WarpBeam מחיר (WPLAY)
--
--
0.00%
0.00%
WarpBeam (WPLAY) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, WPLAY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. WPLAYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, WPLAY השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו0.00% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של WarpBeam הוא $ 10.42K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של WPLAY הוא 36.50M, עם היצע כולל של 365000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 104.17K.
במהלך היום, השינוי במחיר של WarpBeamל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלWarpBeam ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלWarpBeam ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של WarpBeamל USDהיה $ 0.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ 0
|--
|30 ימים
|$ 0
|+0.89%
|60 ימים
|$ 0
|-42.34%
|90 ימים
|$ 0
|--
The next generation TV ecosystem - Space to Everyone - Content creators TV ecosystem / Hybrid / WEB3 Friendly WarpBeam was built to bridge the gap between traditional streaming services and the emerging Web3 landscape. Including the satellite television as open tv format, to help the small content creators, artist reach the audience. The way we want to create it is to build a loyal community, from every single member, who could be important and connected to our ecosystem. The goal was to create an ecosystem that provides not only high-quality entertainment while integrating blockchain technology for monetization, ownership, and engagement, but also to have the real users: no bots, fake accounts, who helps each other to grow and be the real numbers for media buyers and advertisers.
