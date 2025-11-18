WagerFi מחיר היום

מחיר WagerFi (WAGER) בזמן אמת היום הוא $ 0.00000936, עם שינוי של 8.52% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ WAGER ל USD הוא $ 0.00000936 לכל WAGER.

WagerFi כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 9,322.77, עם היצע במחזור של 995.94M WAGER. ב‑24 השעות האחרונות, WAGER סחר בין $ 0.00000881 (נמוך) ל $ 0.00001029 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00089074, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00000881.

ביצועים לטווח קצר, WAGER נע ב +0.49% בשעה האחרונה ו -96.52% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

WagerFi (WAGER) מידע שוק

שווי שוק $ 9.32K$ 9.32K $ 9.32K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 9.32K$ 9.32K $ 9.32K אספקת מחזור 995.94M 995.94M 995.94M אספקה כוללת 995,943,324.864777 995,943,324.864777 995,943,324.864777

שווי השוק הנוכחי של WagerFi הוא $ 9.32K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של WAGER הוא 995.94M, עם היצע כולל של 995943324.864777. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 9.32K.