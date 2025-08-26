VIX777 (VIX) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00292841$ 0.00292841 $ 0.00292841 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.10% שינוי מחיר (1D) -13.35% שינוי מחיר (7D) -21.28% שינוי מחיר (7D) -21.28%

VIX777 (VIX) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, VIX נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. VIXהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00292841, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, VIX השתנה ב +0.10% במהלך השעה האחרונה, -13.35% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-21.28% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

VIX777 (VIX) מידע שוק

שווי שוק $ 366.42K$ 366.42K $ 366.42K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 366.42K$ 366.42K $ 366.42K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של VIX777 הוא $ 366.42K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של VIX הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 366.42K.