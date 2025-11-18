VIRTUE מחיר היום

מחיר VIRTUE (VIRTUE) בזמן אמת היום הוא $ 0.01452993, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ VIRTUE ל USD הוא $ 0.01452993 לכל VIRTUE.

VIRTUE כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 11,609.42, עם היצע במחזור של 799.00K VIRTUE. ב‑24 השעות האחרונות, VIRTUE סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.209091, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.01446812.

ביצועים לטווח קצר, VIRTUE נע ב -- בשעה האחרונה ו -8.09% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

VIRTUE (VIRTUE) מידע שוק

שווי שוק $ 11.61K$ 11.61K $ 11.61K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 12.34K$ 12.34K $ 12.34K אספקת מחזור 799.00K 799.00K 799.00K אספקה כוללת 849,000.0 849,000.0 849,000.0

