Vidaio (SN85) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 1.8 $ 1.8 $ 1.8 24 שעות נמוך $ 2.11 $ 2.11 $ 2.11 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 1.8$ 1.8 $ 1.8 גבוה 24 שעות $ 2.11$ 2.11 $ 2.11 שיא כל הזמנים $ 8.31$ 8.31 $ 8.31 המחיר הנמוך ביותר $ 1.62$ 1.62 $ 1.62 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.55% שינוי מחיר (1D) -13.73% שינוי מחיר (7D) -21.41% שינוי מחיר (7D) -21.41%

Vidaio (SN85) המחיר בזמן אמת של הוא $1.81. במהלך 24 השעות האחרונות, SN85 נסחר בטווח שבין שפל של $ 1.8 לבין שיא של $ 2.11, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SN85השיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 8.31, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 1.62.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SN85 השתנה ב -0.55% במהלך השעה האחרונה, -13.73% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-21.41% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Vidaio (SN85) מידע שוק

שווי שוק $ 2.70M$ 2.70M $ 2.70M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 2.70M$ 2.70M $ 2.70M אספקת מחזור 1.49M 1.49M 1.49M אספקה כוללת 1,485,089.546025282 1,485,089.546025282 1,485,089.546025282

שווי השוק הנוכחי של Vidaio הוא $ 2.70M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SN85 הוא 1.49M, עם היצע כולל של 1485089.546025282. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.70M.