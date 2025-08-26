Vicky (VICKY) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.00002815 גבוה 24 שעות $ 0.0000292 שיא כל הזמנים $ 0.00130998 המחיר הנמוך ביותר $ 0.0000217 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -1.76% שינוי מחיר (7D) -0.65%

Vicky (VICKY) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00002869. במהלך 24 השעות האחרונות, VICKY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00002815 לבין שיא של $ 0.0000292, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. VICKYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00130998, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.0000217.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, VICKY השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -1.76% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.65% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Vicky (VICKY) מידע שוק

שווי שוק $ 28.69K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 28.69K אספקת מחזור 999.98M אספקה כוללת 999,981,206.0

שווי השוק הנוכחי של Vicky הוא $ 28.69K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של VICKY הוא 999.98M, עם היצע כולל של 999981206.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 28.69K.