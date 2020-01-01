Vicky (VICKY) טוקנומיקה

גלה תובנות מרכזיות לגבי Vicky (VICKY), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת.
Vicky (VICKY) מידע

Vicky is AI AGENT project merging technology and creativity. Inspired by the vibrant world of pop-techno and cutting-edge trends, Vicky embodies a friendly and youthful persona with aspirations of becoming a global phenomenon. With a unique focus on blending AI, music, and cultural innovation, the project aims to redefine interactive experiences and engage communities through innovation and art.

We use Eliza Framework

אתר רשמי:
https://www.vickystar.xyz/

Vicky (VICKY) טוקנומיקה & ניתוח מחיר

חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Vicky (VICKY), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף.

שווי שוק:
$ 30.92K
$ 30.92K
ההיצע הכולל:
$ 999.98M
$ 999.98M
אספקה במחזור:
$ 999.98M
$ 999.98M
FDV (שווי מדולל מלא):
$ 30.92K
$ 30.92K
שיא כל הזמנים:
$ 0.00130998
$ 0.00130998
שפל כל הזמנים:
$ 0.0000217
$ 0.0000217
מחיר נוכחי:
$ 0
$ 0

Vicky (VICKY) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש

הבנת הטוקנומיקה של Vicky (VICKY) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.

מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:

ההיצע הכולל:

המספר המקסימלי של VICKY אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.

אספקה במחזור:

מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.

ההיצע המקסימלי:

המקסימום הקבוע של כמות VICKYהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.

FDV (שווי מדולל מלא):

מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.

שיעור האינפלציה:

משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.

למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?

היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.

היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.

הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.

FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.

עכשיו כשאתם מבינים את VICKYטוקניומיקה, חקרו אתVICKYהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

VICKY חיזוי מחיר

רוצה לדעת לאן VICKY עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו VICKY משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית.


כתב ויתור

נתוני הטוקנומיקה בעמוד זה מגיעים ממקורות צד שלישי. MEXC אינה מתחייבת לדיוק הנתונים. אנא ערוך מחקר מעמיק לפני ההשקעה.