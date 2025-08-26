VCGamers (VCG) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00971744 $ 0.00971744 $ 0.00971744 24 שעות נמוך $ 0.0101647 $ 0.0101647 $ 0.0101647 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00971744$ 0.00971744 $ 0.00971744 גבוה 24 שעות $ 0.0101647$ 0.0101647 $ 0.0101647 שיא כל הזמנים $ 0.19225$ 0.19225 $ 0.19225 המחיר הנמוך ביותר $ 0.0050598$ 0.0050598 $ 0.0050598 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.05% שינוי מחיר (1D) -2.64% שינוי מחיר (7D) -0.29% שינוי מחיר (7D) -0.29%

VCGamers (VCG) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00977504. במהלך 24 השעות האחרונות, VCG נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00971744 לבין שיא של $ 0.0101647, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. VCGהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.19225, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.0050598.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, VCG השתנה ב +0.05% במהלך השעה האחרונה, -2.64% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.29% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

VCGamers (VCG) מידע שוק

שווי שוק $ 976.83K$ 976.83K $ 976.83K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 976.84K$ 976.84K $ 976.84K אספקת מחזור 100.00M 100.00M 100.00M אספקה כוללת 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של VCGamers הוא $ 976.83K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של VCG הוא 100.00M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 976.84K.