Validity (VAL) מידע על מחיר (USD)

Validity (VAL) המחיר בזמן אמת של הוא $0.760804. במהלך 24 השעות האחרונות, VAL נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.712626 לבין שיא של $ 0.790801, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. VALהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 19.02, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00783037.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, VAL השתנה ב -1.44% במהלך השעה האחרונה, +1.46% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.36% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Validity (VAL) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Validity הוא $ 4.12M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של VAL הוא 5.41M, עם היצע כולל של 9000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 6.85M.