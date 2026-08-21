Collect on Fanable מחיר היום

מחיר Collect on Fanable (COLLECT) בזמן אמת היום הוא ₪ 0.06367, עם שינוי של 8.13% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ COLLECT ל ILS הוא ₪ 0.06367 לכל COLLECT.

Collect on Fanable כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- COLLECT. ב‑24 השעות האחרונות, COLLECT סחר בין ₪ 0.0483 (נמוך) ל ₪ 0.0645 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, COLLECT נע ב +2.99% בשעה האחרונה ו +9.85% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל ₪ 150.87K.

Collect on Fanable (COLLECT) מידע שוק

שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) ₪ 150.87K₪ 150.87K ₪ 150.87K שווי שוק מדולל לחלוטין ₪ 191.01M₪ 191.01M ₪ 191.01M אספקת מחזור ---- -- אספקה כוללת 3,000,000,000 3,000,000,000 3,000,000,000 בלוקצ'יין ציבורי BSC

שווי השוק הנוכחי של Collect on Fanable הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של ₪ 150.87K. ההיצע במחזור של COLLECT הוא --, עם היצע כולל של 3000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא ₪ 191.01M.