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מחיר Collect on Fanable בזמן אמת היום הוא 0.06367 ILS.COLLECT שווי השוק הוא -- ILS. עקוב אחרי עדכוני מחיר COLLECT ל ILS בזמן אמת, גרפים חיים, שווי שוק, נפח מסחר ב-24 שעות, ועוד ב יִשְׂרָאֵל!מחיר Collect on Fanable בזמן אמת היום הוא 0.06367 ILS.COLLECT שווי השוק הוא -- ILS. עקוב אחרי עדכוני מחיר COLLECT ל ILS בזמן אמת, גרפים חיים, שווי שוק, נפח מסחר ב-24 שעות, ועוד ב יִשְׂרָאֵל!

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Collect on Fanable סֵמֶל

Collect on Fanable מְחִיר(COLLECT)

1 COLLECT ל ILSמחיר חי:

₪0.1911507
₪0.1911507₪0.1911507
+8.13%1D
ILS
Collect on Fanable (COLLECT) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2026-08-21 06:31:59 (UTC+8)

Collect on Fanable מחיר היום

מחיר Collect on Fanable (COLLECT) בזמן אמת היום הוא ₪ 0.06367, עם שינוי של 8.13% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ COLLECT ל ILS הוא ₪ 0.06367 לכל COLLECT.

Collect on Fanable כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- COLLECT. ב‑24 השעות האחרונות, COLLECT סחר בין ₪ 0.0483 (נמוך) ל ₪ 0.0645 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, COLLECT נע ב +2.99% בשעה האחרונה ו +9.85% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל ₪ 150.87K.

Collect on Fanable (COLLECT) מידע שוק

--
----

₪ 150.87K
₪ 150.87K₪ 150.87K

₪ 191.01M
₪ 191.01M₪ 191.01M

--
----

3,000,000,000
3,000,000,000 3,000,000,000

BSC

שווי השוק הנוכחי של Collect on Fanable הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של ₪ 150.87K. ההיצע במחזור של COLLECT הוא --, עם היצע כולל של 3000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא ₪ 191.01M.

Collect on Fanable היסטוריית המחירים ILS

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
₪ 0.0483
₪ 0.0483₪ 0.0483
24 שעות נמוך
₪ 0.0645
₪ 0.0645₪ 0.0645
גבוה 24 שעות

₪ 0.0483
₪ 0.0483₪ 0.0483

₪ 0.0645
₪ 0.0645₪ 0.0645

--
----

--
----

+2.99%

+8.13%

+9.85%

+9.85%

Collect on Fanable (COLLECT) היסטוריית מחירים ILS

עקוב אחר שינויי המחירים של Collect on Fanableהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (ILS)לשנות (%)
הַיוֹם₪ +0.0143721+8.13%
30 ימים₪ +0.01248+24.37%
60 ימים₪ +0.01569+32.70%
90 ימים₪ +0.00945+17.42%
Collect on Fanable שינוי מחיר היום

היום,COLLECT רשם שינוי של ₪ +0.0143721 (+8.13%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Collect on Fanable שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב ₪ +0.01248 (+24.37%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Collect on Fanable שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,COLLECT ראה שינוי של ₪ +0.01569 (+32.70%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Collect on Fanable שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב ₪ +0.00945 (+17.42%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Collect on Fanable (COLLECT)?

בדוק את Collect on Fanable עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

תחזית מחיר עבור Collect on Fanable

Collect on Fanable (COLLECT) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 4 שנים)
על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של COLLECT הוא ₪ -- עם 0.00% שיעור צמיחה.
Collect on Fanable (COLLECT) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 14 שנים)

בשנת 2040, המחיר של Collect on Fanable עשוי לראות צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של ₪ --.

כלי MEXC
לפרויקציות תרחישים בזמן אמת ולניתוח מותאם אישית יותר, המשתמשים יכולים להשתמש בכלי תחזית המחיר ובתובנות השוק מבוססות ה-AI של MEXC.
הצהרת סיכום: תרחישים אלו הם להמחשה ולצורכי חינוך; מטבעות קריפטו תנודתיים—בצע את המחקר שלך לפני קבלת החלטות.
רוצה לדעת לאיזה מחיר Collect on Fanable תגיע ב 2026–2027? בקר בדף COLLECT תחזית המחירים שלנו לקבלת תחזיות מחיר של לשנים 2026–2027 על ידי לחיצה על Collect on Fanable תחזית מחיר.

איך לקנות ולהשקיע Collect on Fanable ב יִשְׂרָאֵל

מוכן להתחיל עם Collect on Fanable? קניית COLLECT מהירה וידידותית למתחילים ב‑MEXC. תוכל להתחיל לסחור מיד לאחר הרכישה הראשונה שלך. למידע נוסף, עיין במדריך המלא שלנו על כיצד לקנות Collect on Fanable. להלן סקירה מהירה בחמישה שלבים שתעזור לך להתחיל את Collect on Fanable (COLLECT) מסע הקנייה שלך.

שלב 1

הירשם לחשבון והשלם את KYC

ראשית, הירשם לחשבון והשלם את KYC ב-MEXC. אתה יכול לעשות זאת באתר הרשמי של MEXC או באפליקציית MEXC באמצעות מספר הטלפון או כתובת הדוא"ל שלך.
שלב 2

הוסף USDT, USDC או USDE לארנק שלך

USDT, USDC ו-USDE מקלים על המסחר ב-MEXC. אתה יכול לקנות USDT, USDC ו-USDE באמצעות העברה בנקאית, OTC או מסחר P2P.
שלב 3

עבור לדף מסחר ספוט

באתר של MEXC, לחץ על ספוט בסרגל העליון וחפש את האסימונים המועדפים עליך.
שלב 4

בחר את האסימונים שלך

עם יותר מ--- אסימונים זמינים, אתה יכול בקלות לקנות ביטקוין, אתריום ואסימונים פופולריים.
שלב 5

השלם את הרכישה שלך

הזן את כמות האסימונים או את השווי במטבע המקומי שלך. לחץ על קנה, וCollect on Fanableיזוכה מיידית בארנק שלך.
איך לקנות Collect on Fanable (COLLECT) מדריך

מה אפשר לעשות עם Collect on Fanable

החזקת Collect on Fanable מאפשרת לך לפתוח יותר אפשרויות מעבר לרכישה והחזקה בלבד. אתה יכול לסחור ב-BTC במאות שווקים, להרוויח פרסים פסיביים דרך מוצרי חיסכון והימור גמישים, או להשתמש בכלי מסחר מקצועיים כדי להגדיל את הנכסים שלך. בין אם אתה מתחיל, מקצועי או משקיע מנוסה, MEXC מקלה עליך למקסם את הפוטנציאל הקריפטו שלך. להלן ארבע הדרכים הטובות ביותר למצות את הפוטנציאל של טוקני הביטקוין שלך

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קנייה של Collect on Fanable (COLLECT) ב MEXC פירושה יותר ערך לכספך. כאחת מפלטפורמות הקריפטו עם העמלות הנמוכות ביותר בשוק, MEXC עוזרת לך להפחית עלויות מהעסקה הראשונה שלך.

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מה זהCollect on Fanable (COLLECT)

Fanable is a real-world collectibles marketplace, powered by blockchain. It created a bespoke collectibles experience featuring thousands of items such as graded Pokemon cards, comic books and figurines. Fanable allows to vault your physical collectibles, enrich your collection with new items, or quickly sell to a broad audience of collectors. Its intuitive dashboards enable real-time portfolio & PnL tracking. It features a seamless bridge of web2/web3 with Stripe and crypto payment integrations and on-chain ownership proofs. Fanable allows for convenient retail user onboarding via multichannel platform distribution. The marketplace is available on iOS, Google Play, mobile-native and web versions. Backed by leading players at the intersection of collectibles and web3, including Ripple, Polygon, Morningstar, Borderless and others.

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העמוד עודכן לאחרונה: 2026-08-21 06:31:59 (UTC+8)

Collect on Fanable (COLLECT) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
02-11 14:20:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, יציאה נטו מ-CEX של 59,400 ETH
02-10 18:39:21נתונים על השרשרת
אתמול, תעודות סל ביטקוין ספוט רשמו זרימה נטו פנימה של 144.9 מיליון דולר, בעוד שתעודות סל את'ריום רשמו זרימה נטו פנימה של 57 מיליון דולר
02-04 11:04:00עדכוני תעשייה
מדד הפחד בקריפטו יורד שוב ל-14, השוק נשאר באזור "פחד קיצוני"
02-04 00:48:00עדכוני תעשייה
285 מיליון דולר חוסלו ברחבי הרשת ב-24 השעות האחרונות, גם לונגים וגם שורטים נמחקו
02-01 01:12:00עדכוני תעשייה
ביטקוין שובר מתחת לשפל הקודם של $80,600, מגיע לשפל חדש מאז 11 באפריל 2025
01-28 07:44:00עדכוני תעשייה
מדד הדולר מגיע לרמה הנמוכה ביותר מאז פברואר 2022, שוק הקריפטו ממשיך לעלות

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זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTCOLLECT
₪0.1901939
₪0.1901939₪0.1901939
+7.70%
2.67M (USDT)

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כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

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