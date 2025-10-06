IdleTradeX מחיר היום

מחיר IdleTradeX (IDLETRADEX) בזמן אמת היום הוא $ 0.000003, עם שינוי של 27.91% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ IDLETRADEX ל USD הוא $ 0.000003 לכל IDLETRADEX.

IdleTradeX כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- IDLETRADEX. ב‑24 השעות האחרונות, IDLETRADEX סחר בין $ 0.00000298 (נמוך) ל $ 0.000004655 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, IDLETRADEX נע ב -2.85% בשעה האחרונה ו -57.73% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 1.20M.

IdleTradeX (IDLETRADEX) מידע שוק

שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) $ 1.20M$ 1.20M $ 1.20M שווי שוק מדולל לחלוטין $ 150.00K$ 150.00K $ 150.00K אספקת מחזור ---- -- אספקה כוללת 50,000,000,000 50,000,000,000 50,000,000,000 בלוקצ'יין ציבורי BASE

שווי השוק הנוכחי של IdleTradeX הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 1.20M. ההיצע במחזור של IDLETRADEX הוא --, עם היצע כולל של 50000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 150.00K.