Vainguard (VAIN) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0
24 שעות נמוך $ 0
גבוה 24 שעות $ 0
שיא כל הזמנים $ 0.02817637
המחיר הנמוך ביותר $ 0
שינוי מחיר (שעה אחת) -0.65%
שינוי מחיר (1D) +6.63%
שינוי מחיר (7D) +8.46%

Vainguard (VAIN) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, VAIN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. VAINהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.02817637, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, VAIN השתנה ב -0.65% במהלך השעה האחרונה, +6.63% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+8.46% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Vainguard (VAIN) מידע שוק

שווי שוק $ 62.23K
נפח (24 שעות) --
שווי שוק מדולל לחלוטין $ 62.23K
אספקת מחזור 999.41M
אספקה כוללת 999,408,527.7695959

שווי השוק הנוכחי של Vainguard הוא $ 62.23K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של VAIN הוא 999.41M, עם היצע כולל של 999408527.7695959. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 62.23K.