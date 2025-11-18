V2EX מחיר היום

מחיר V2EX (V2EX) בזמן אמת היום הוא $ 0.00270265, עם שינוי של 7.94% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ V2EX ל USD הוא $ 0.00270265 לכל V2EX.

V2EX כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 2,702,648, עם היצע במחזור של 1000.00M V2EX. ב‑24 השעות האחרונות, V2EX סחר בין $ 0.00258706 (נמוך) ל $ 0.00298257 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.01572952, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00252121.

ביצועים לטווח קצר, V2EX נע ב -3.06% בשעה האחרונה ו -15.68% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

V2EX (V2EX) מידע שוק

שווי שוק $ 2.70M$ 2.70M $ 2.70M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 2.70M$ 2.70M $ 2.70M אספקת מחזור 1000.00M 1000.00M 1000.00M אספקה כוללת 999,999,277.608706 999,999,277.608706 999,999,277.608706

שווי השוק הנוכחי של V2EX הוא $ 2.70M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של V2EX הוא 1000.00M, עם היצע כולל של 999999277.608706. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.70M.