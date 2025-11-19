V2EX (V2EX) תחזית מחיר (USD)

קבל V2EX תחזיות מחיר של לשנים 2026, 2027, 2028, 2030 ועוד. חזה כמה V2EX יגדל בחמש השנים הקרובות או יותר. תחזית מיידית של תרחישי מחירים עתידיים בהתבסס על מגמות השוק והתחושות בשוק.

V2EX תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD)

V2EX (V2EX) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה)
על פי התחזית שלך, V2EX ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.002967 בשנת 2025.

V2EX (V2EX) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה)
על פי התחזית שלך, V2EX ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.003115 בשנת 2026.

V2EX (V2EX) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים)
על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של V2EX הוא $ 0.003271 עם 10.25% שיעור צמיחה.

V2EX (V2EX) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים)
על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של V2EX הוא $ 0.003434 עם 15.76% שיעור צמיחה.

V2EX (V2EX) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים)
על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של V2EX הוא $ 0.003606 עם 21.55% שיעור צמיחה.

V2EX (V2EX) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים)
על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של V2EX הוא $ 0.003786 עם 27.63% שיעור צמיחה.

V2EX (V2EX) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים)
בשנת 2040, המחיר של V2EX עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.006168.

V2EX (V2EX) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים)
בשנת 2050, המחיר של V2EX עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.010047.

2026 $ 0.003115 5.00%

2027 $ 0.003271 10.25%

2028 $ 0.003434 15.76%

2029 $ 0.003606 21.55%

2030 $ 0.003786 27.63%

2031 $ 0.003976 34.01%

2032 $ 0.004174 40.71% שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2033 $ 0.004383 47.75%

2034 $ 0.004602 55.13%

2035 $ 0.004832 62.89%

2036 $ 0.005074 71.03%

2037 $ 0.005328 79.59%

2038 $ 0.005594 88.56%

2039 $ 0.005874 97.99%

לטווח קצר V2EX תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום

תאריך תחזית מחיר צְמִיחָה
November 19, 2025(הַיוֹם) $ 0.002967 0.00%

November 20, 2025(מחר) $ 0.002967 0.01%

November 26, 2025(השבוע) $ 0.002969 0.10%

December 19, 2025(30 ימים) $ 0.002979 0.41% V2EX (V2EX) תחזית מחירים להיום המחיר החזוי עבורV2EXב November 19, 2025(הַיוֹם) , הוא $0.002967 . תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום. V2EX (V2EX) תחזית מחירים למחר עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורV2EX , בשימוש 5% שיעור צמיחה שנתי , היא $0.002967 . תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו. V2EX (V2EX) תחזית מחירים להשבוע לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורV2EX , בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתי, היא $0.002969 . תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים. V2EX (V2EX) תחזית מחיר ל 30 ימים בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורV2EX הוא $0.002979 . תחזית זו נגזרת בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית V2EX מחיר נוכחי ---- -- שינוי מחיר (24 שעות) -- שווי שוק $ 2.97M$ 2.97M $ 2.97M אספקת מחזור 1000.00M 1000.00M 1000.00M נפח (24 שעות) ---- -- נפח (24 שעות) -- המחיר V2EX העדכני הוא --. יש לו שינוי של 0.00% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של --ב 24 שעות. בנוסף, V2EX יש כמות במעגל של 1000.00M ושווי שוק כולל של $ 2.97M. צפה V2EX במחיר חי

V2EX מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בV2EXדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלV2EX הוא 0.002967USD. היצע במחזור של V2EX(V2EX) הוא 1000.00M V2EX , מה שמעניק לו שווי שוק של $2,967,022 . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות 1.97% $ 0 $ 0.002979 $ 0.002587

7 ימים -6.27% $ -0.000186 $ 0.006095 $ 0.002613

30 ימים -51.70% $ -0.001534 $ 0.006095 $ 0.002613 ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,V2EX הראה תנועת מחירים של $0 , המשקפת 1.97% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,V2EX נסחר בשיא של $0.006095 ושפל של $0.002613 . נרשם שינוי במחיר של -6.27% . מגמה אחרונה זו מציגה אתV2EX הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,V2EX חווה -51.70% שינוי, המשקף בערך $-0.001534 לערכו. זה מצביע על כך ש V2EX עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב.

איך V2EX (V2EX) מודול חיזוי מחיר עובד? V2EX מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של V2EXעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךV2EX לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של V2EX , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של V2EX. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלV2EX . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלV2EX כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של V2EX.

מדוע V2EX חיזוי מחירים חשוב?

V2EX תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

