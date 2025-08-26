UTU Coin (UTU) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.221291$ 0.221291 $ 0.221291 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -3.90% שינוי מחיר (7D) -3.63% שינוי מחיר (7D) -3.63%

UTU Coin (UTU) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, UTU נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. UTUהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.221291, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, UTU השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -3.90% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-3.63% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

UTU Coin (UTU) מידע שוק

שווי שוק $ 175.16K$ 175.16K $ 175.16K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 594.77K$ 594.77K $ 594.77K אספקת מחזור 293.92M 293.92M 293.92M אספקה כוללת 998,000,000.0 998,000,000.0 998,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של UTU Coin הוא $ 175.16K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של UTU הוא 293.92M, עם היצע כולל של 998000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 594.77K.