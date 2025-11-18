USIC מחיר היום

מחיר USIC (USI) בזמן אמת היום הוא --, עם שינוי של 5.08% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ USI ל USD הוא -- לכל USI.

USIC כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 82,607, עם היצע במחזור של 100.00B USI. ב‑24 השעות האחרונות, USI סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, USI נע ב -0.14% בשעה האחרונה ו -20.73% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

USIC (USI) מידע שוק

שווי שוק $ 82.61K$ 82.61K $ 82.61K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 82.61K$ 82.61K $ 82.61K אספקת מחזור 100.00B 100.00B 100.00B אספקה כוללת 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998

שווי השוק הנוכחי של USIC הוא $ 82.61K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של USI הוא 100.00B, עם היצע כולל של 99999999999.99998. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 82.61K.