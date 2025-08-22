עוד על SXT

Space and Time סֵמֶל

Space and Time מְחִיר(SXT)

1 SXT ל USDמחיר חי:

$0.0729
$0.0729$0.0729
-7.60%1D
USD
Space and Time (SXT) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 18:33:38 (UTC+8)

Space and Time (SXT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.0727
$ 0.0727$ 0.0727
24 שעות נמוך
$ 0.0815
$ 0.0815$ 0.0815
גבוה 24 שעות

$ 0.0727
$ 0.0727$ 0.0727

$ 0.0815
$ 0.0815$ 0.0815

$ 0.1868671285494208
$ 0.1868671285494208$ 0.1868671285494208

$ 0.0590975066216163
$ 0.0590975066216163$ 0.0590975066216163

-1.09%

-7.60%

-9.33%

-9.33%

Space and Time (SXT) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.0729. במהלך 24 השעות האחרונות, SXT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0727 לבין שיא של $ 0.0815, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SXTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.1868671285494208, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.0590975066216163.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SXT השתנה ב -1.09% במהלך השעה האחרונה, -7.60% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-9.33% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Space and Time (SXT) מידע שוק

No.358

$ 102.06M
$ 102.06M$ 102.06M

$ 1.52M
$ 1.52M$ 1.52M

$ 364.50M
$ 364.50M$ 364.50M

1.40B
1.40B 1.40B

5,000,000,000
5,000,000,000 5,000,000,000

5,000,000,000
5,000,000,000 5,000,000,000

28.00%

ETH

שווי השוק הנוכחי של Space and Time הוא $ 102.06M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 1.52M. ההיצע במחזור של SXT הוא 1.40B, עם היצע כולל של 5000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 364.50M.

Space and Time (SXT) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Space and Timeהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.005996-7.60%
30 ימים$ -0.0187-20.42%
60 ימים$ +0.0036+5.19%
90 ימים$ -0.0475-39.46%
Space and Time שינוי מחיר היום

היום,SXT רשם שינוי של $ -0.005996 (-7.60%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Space and Time שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.0187 (-20.42%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Space and Time שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,SXT ראה שינוי של $ +0.0036 (+5.19%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Space and Time שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.0475 (-39.46%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Space and Time (SXT)?

בדוק את Space and Time עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהSpace and Time (SXT)

Space and Time (SXT) scales zero-knowledge (ZK) proofs on a decentralized data warehouse to deliver trustless data processing to smart contracts. You can use SXT to join comprehensive blockchain data we've indexed from major chains with your app's data or other offchain datasets. Proof of SQL is SXT's sub-second ZK coporcessor, which allows your smart contract to ask complicated questions about activity on its own chain or other chains and get back a ZK-proven answer next block.

Space and Time זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Space and Timeההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקSXT את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Space and Timeאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךSpace and Time לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Space and Timeתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Space and Time (SXT) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Space and Time (SXT) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Space and Time.

בדוק את Space and Time תחזית המחיר עכשיו‏!

Space and Time (SXT) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Space and Time (SXT) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על SXT הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Space and Time (SXT)

מחפש איך לקנותSpace and Time? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Space and Timeב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

SXT למטבעות מקומיים

Space and Time מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Space and Time, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרSpace and Time הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Space and Time

כמה שווה Space and Time (SXT) היום?
החי SXTהמחיר ב USD הוא 0.0729 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי SXT ל USD?
המחיר הנוכחי של SXT ל USD הוא $ 0.0729. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Space and Time?
שווי השוק של SXT הוא $ 102.06M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של SXT?
ההיצע במחזור של SXT הוא 1.40B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של SXT?
‏‏SXT השיג מחיר שיא (ATH) של 0.1868671285494208 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של SXT?
SXT ‏‏רשם מחירATL של 0.0590975066216163 USD.
מהו נפח המסחר של SXT?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור SXT הוא $ 1.52M USD.
האם SXT יעלה השנה?
SXT ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את SXT תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 18:33:38 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

