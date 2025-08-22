Space and Time (SXT) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.0729. במהלך 24 השעות האחרונות, SXT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0727 לבין שיא של $ 0.0815, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SXTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.1868671285494208, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.0590975066216163.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, SXT השתנה ב -1.09% במהלך השעה האחרונה, -7.60% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-9.33% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
Space and Time (SXT) מידע שוק
שווי השוק הנוכחי של Space and Time הוא $ 102.06M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 1.52M. ההיצע במחזור של SXT הוא 1.40B, עם היצע כולל של 5000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 364.50M.
Space and Time (SXT) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של Space and Timeהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.005996
-7.60%
30 ימים
$ -0.0187
-20.42%
60 ימים
$ +0.0036
+5.19%
90 ימים
$ -0.0475
-39.46%
Space and Time שינוי מחיר היום
היום,SXT רשם שינוי של $ -0.005996 (-7.60%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
Space and Time שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.0187 (-20.42%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
Space and Time שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,SXT ראה שינוי של $ +0.0036 (+5.19%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
Space and Time שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.0475 (-39.46%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
Space and Time (SXT) scales zero-knowledge (ZK) proofs on a decentralized data warehouse to deliver trustless data processing to smart contracts. You can use SXT to join comprehensive blockchain data we've indexed from major chains with your app's data or other offchain datasets. Proof of SQL is SXT's sub-second ZK coporcessor, which allows your smart contract to ask complicated questions about activity on its own chain or other chains and get back a ZK-proven answer next block.
Space and Timeתחזית מחיר (USD)
