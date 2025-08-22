מה זהSpace and Time (SXT)

Space and Time (SXT) scales zero-knowledge (ZK) proofs on a decentralized data warehouse to deliver trustless data processing to smart contracts. You can use SXT to join comprehensive blockchain data we've indexed from major chains with your app's data or other offchain datasets. Proof of SQL is SXT's sub-second ZK coporcessor, which allows your smart contract to ask complicated questions about activity on its own chain or other chains and get back a ZK-proven answer next block.

Space and Time זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Space and Timeההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.



בנוסף, אתה יכול

- לבדוקSXT את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים

על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Space and Timeאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךSpace and Time לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Space and Timeתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Space and Time (SXT) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Space and Time (SXT) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Space and Time.

בדוק את Space and Time תחזית המחיר עכשיו‏!

Space and Time (SXT) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Space and Time (SXT) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על SXT הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Space and Time (SXT)

מחפש איך לקנותSpace and Time? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Space and Timeב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

SXT למטבעות מקומיים

נסה ממיר

Space and Time מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Space and Time, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Space and Time כמה שווה Space and Time (SXT) היום? החי SXTהמחיר ב USD הוא 0.0729 USD , מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר. מהו המחיר הנוכחי SXT ל USD? $ 0.0729 . בדוק את ממיר המחיר הנוכחי של SXT ל USD הוא. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים. מהו שווי השוק של Space and Time? שווי השוק של SXT הוא $ 102.06M USD . שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו. מהו ההיצע במחזור של SXT? ההיצע במחזור של SXT הוא 1.40B USD . מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של SXT? ‏‏SXT השיג מחיר שיא (ATH) של 0.1868671285494208 USD . מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של SXT? SXT ‏‏רשם מחירATL של 0.0590975066216163 USD . מהו נפח המסחר של SXT? נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור SXT הוא $ 1.52M USD . האם SXT יעלה השנה? SXT ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את SXT תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.

