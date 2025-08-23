עוד על THE

THENA סֵמֶל

THENA מְחִיר(THE)

1 THE ל USDמחיר חי:

$0.3719
$0.3719$0.3719
-9.55%1D
USD
THENA (THE) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 22:07:16 (UTC+8)

THENA (THE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.367
$ 0.367$ 0.367
24 שעות נמוך
$ 0.428
$ 0.428$ 0.428
גבוה 24 שעות

$ 0.367
$ 0.367$ 0.367

$ 0.428
$ 0.428$ 0.428

$ 4.10318040169636
$ 4.10318040169636$ 4.10318040169636

$ 0.07220387483514598
$ 0.07220387483514598$ 0.07220387483514598

-0.14%

-9.55%

-12.01%

-12.01%

THENA (THE) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.3722. במהלך 24 השעות האחרונות, THE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.367 לבין שיא של $ 0.428, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. THEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 4.10318040169636, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.07220387483514598.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, THE השתנה ב -0.14% במהלך השעה האחרונה, -9.55% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-12.01% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

THENA (THE) מידע שוק

No.618

$ 40.92M
$ 40.92M$ 40.92M

$ 2.54M
$ 2.54M$ 2.54M

$ 121.38M
$ 121.38M$ 121.38M

109.93M
109.93M 109.93M

326,120,291
326,120,291 326,120,291

261,572,817.5239215
261,572,817.5239215 261,572,817.5239215

33.70%

BSC

שווי השוק הנוכחי של THENA הוא $ 40.92M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 2.54M. ההיצע במחזור של THE הוא 109.93M, עם היצע כולל של 261572817.5239215. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 121.38M.

THENA (THE) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של THENAהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.039266-9.55%
30 ימים$ -0.0131-3.40%
60 ימים$ +0.1125+43.31%
90 ימים$ +0.0609+19.56%
THENA שינוי מחיר היום

היום,THE רשם שינוי של $ -0.039266 (-9.55%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

THENA שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.0131 (-3.40%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

THENA שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,THE ראה שינוי של $ +0.1125 (+43.31%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

THENA שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.0609 (+19.56%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של THENA (THE)?

בדוק את THENA עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהTHENA (THE)

The vision of THENA is to become the “SuperApp” platform set to onboard the masses, on-chain, with a CEX-grade experience. THENA has a versatile approach as we envision to become the most modular liquidity layer ever built to corner any type of liquidity needs from our Partners: Stablecoins, LSTs, Tokenized RWAs, Memecoins, AI tokens etc…

THENA זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול THENAההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקTHE את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים THENAאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךTHENA לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

THENAתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה THENA (THE) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות THENA (THE) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור THENA.

בדוק את THENA תחזית המחיר עכשיו‏!

THENA (THE) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של THENA (THE) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על THE הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות THENA (THE)

מחפש איך לקנותTHENA? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש THENAב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

THE למטבעות מקומיים

THENA מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של THENA, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרTHENA הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על THENA

כמה שווה THENA (THE) היום?
החי THEהמחיר ב USD הוא 0.3722 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי THE ל USD?
המחיר הנוכחי של THE ל USD הוא $ 0.3722. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של THENA?
שווי השוק של THE הוא $ 40.92M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של THE?
ההיצע במחזור של THE הוא 109.93M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של THE?
‏‏THE השיג מחיר שיא (ATH) של 4.10318040169636 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של THE?
THE ‏‏רשם מחירATL של 0.07220387483514598 USD.
מהו נפח המסחר של THE?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור THE הוא $ 2.54M USD.
האם THE יעלה השנה?
THE ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את THE תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 22:07:16 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

