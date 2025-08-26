USDT0 (USDT0) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.996841 $ 0.996841 $ 0.996841 24 שעות נמוך $ 1.003 $ 1.003 $ 1.003 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.996841$ 0.996841 $ 0.996841 גבוה 24 שעות $ 1.003$ 1.003 $ 1.003 שיא כל הזמנים $ 1.052$ 1.052 $ 1.052 המחיר הנמוך ביותר $ 0.975737$ 0.975737 $ 0.975737 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.07% שינוי מחיר (1D) -0.09% שינוי מחיר (7D) -0.21% שינוי מחיר (7D) -0.21%

USDT0 (USDT0) המחיר בזמן אמת של הוא $0.998842. במהלך 24 השעות האחרונות, USDT0 נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.996841 לבין שיא של $ 1.003, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. USDT0השיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.052, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.975737.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, USDT0 השתנה ב +0.07% במהלך השעה האחרונה, -0.09% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.21% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

USDT0 (USDT0) מידע שוק

שווי שוק $ 1.39B$ 1.39B $ 1.39B נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.39B$ 1.39B $ 1.39B אספקת מחזור 1.39B 1.39B 1.39B אספקה כוללת 1,386,454,212.260425 1,386,454,212.260425 1,386,454,212.260425

שווי השוק הנוכחי של USDT0 הוא $ 1.39B, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של USDT0 הוא 1.39B, עם היצע כולל של 1386454212.260425. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.39B.