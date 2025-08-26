USDFC (USDFC) מידע על מחיר (USD)

USDFC (USDFC) המחיר בזמן אמת של הוא $0.983709. במהלך 24 השעות האחרונות, USDFC נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.952086 לבין שיא של $ 0.989968, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. USDFCהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.11, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.892521.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, USDFC השתנה ב +0.06% במהלך השעה האחרונה, -0.26% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.30% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

USDFC (USDFC) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של USDFC הוא $ 280.00K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של USDFC הוא 284.63K, עם היצע כולל של 284633.3426700541. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 280.00K.