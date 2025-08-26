עוד על USDFC

USDFC סֵמֶל

USDFC מחיר (USDFC)

לא רשום

1 USDFC ל USDמחיר חי:

-0.20%1D
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים.
USD
USDFC (USDFC) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 10:52:03 (UTC+8)

USDFC (USDFC) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

+0.06%

-0.26%

-1.30%

-1.30%

USDFC (USDFC) המחיר בזמן אמת של הוא $0.983709. במהלך 24 השעות האחרונות, USDFC נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.952086 לבין שיא של $ 0.989968, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. USDFCהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.11, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.892521.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, USDFC השתנה ב +0.06% במהלך השעה האחרונה, -0.26% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.30% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

USDFC (USDFC) מידע שוק

--
----

שווי השוק הנוכחי של USDFC הוא $ 280.00K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של USDFC הוא 284.63K, עם היצע כולל של 284633.3426700541. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 280.00K.

USDFC (USDFC) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של USDFCל USDהיה $ -0.0025745855640102.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלUSDFC ל USDהיה . $ -0.0091589210.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלUSDFC ל USDהיה $ +0.0042988083.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של USDFCל USDהיה $ -0.0066435902750324.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0025745855640102-0.26%
30 ימים$ -0.0091589210-0.93%
60 ימים$ +0.0042988083+0.44%
90 ימים$ -0.0066435902750324-0.67%

מה זהUSDFC (USDFC)

USDFC is a Filecoin-backed stablecoin developed by Secured Finance on the Filecoin Virtual Machine (FVM). Pegged 1:1 to the USD, it’s over-collateralized by FIL, aiming to bring stable, on-chain liquidity to the Filecoin ecosystem. Launched in March 2025, USDFC enables fixed-rate lending, cross-chain swaps via integrations with Axelar and Squid, and boosts DeFi adoption by enhancing liquidity and accessibility on FVM. Secured Finance revolutionizes DeFi 2.0 with transparent, low-cost financial solutions.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

USDFCתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה USDFC (USDFC) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות USDFC (USDFC) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור USDFC.

בדוק את USDFC תחזית המחיר עכשיו‏!

USDFC למטבעות מקומיים

USDFC (USDFC) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של USDFC (USDFC) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על USDFC הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על USDFC (USDFC)

כמה שווה USDFC (USDFC) היום?
החי USDFCהמחיר ב USD הוא 0.983709 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי USDFC ל USD?
המחיר הנוכחי של USDFC ל USD הוא $ 0.983709. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של USDFC?
שווי השוק של USDFC הוא $ 280.00K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של USDFC?
ההיצע במחזור של USDFC הוא 284.63K USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של USDFC?
‏‏USDFC השיג מחיר שיא (ATH) של 1.11 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של USDFC?
USDFC ‏‏רשם מחירATL של 0.892521 USD.
מהו נפח המסחר של USDFC?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור USDFC הוא -- USD.
האם USDFC יעלה השנה?
USDFC ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את USDFC תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 10:52:03 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.