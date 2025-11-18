Uranus DEX מחיר היום

מחיר Uranus DEX (URA) בזמן אמת היום הוא $ 0.00057968, עם שינוי של 16.20% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ URA ל USD הוא $ 0.00057968 לכל URA.

Uranus DEX כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 579,622, עם היצע במחזור של 999.90M URA. ב‑24 השעות האחרונות, URA סחר בין $ 0.00054394 (נמוך) ל $ 0.00070685 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00970236, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00016752.

ביצועים לטווח קצר, URA נע ב +6.41% בשעה האחרונה ו -27.01% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Uranus DEX (URA) מידע שוק

שווי שוק $ 579.62K$ 579.62K $ 579.62K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 579.62K$ 579.62K $ 579.62K אספקת מחזור 999.90M 999.90M 999.90M אספקה כוללת 999,903,223.845679 999,903,223.845679 999,903,223.845679

שווי השוק הנוכחי של Uranus DEX הוא $ 579.62K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של URA הוא 999.90M, עם היצע כולל של 999903223.845679. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 579.62K.