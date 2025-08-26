Unicorn (UWU) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00177567$ 0.00177567 $ 0.00177567 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.56% שינוי מחיר (1D) -9.93% שינוי מחיר (7D) -1.57% שינוי מחיר (7D) -1.57%

Unicorn (UWU) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, UWU נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. UWUהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00177567, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, UWU השתנה ב -0.56% במהלך השעה האחרונה, -9.93% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.57% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Unicorn (UWU) מידע שוק

שווי שוק $ 779.07K$ 779.07K $ 779.07K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 779.07K$ 779.07K $ 779.07K אספקת מחזור 16.00B 16.00B 16.00B אספקה כוללת 16,002,113,977.69 16,002,113,977.69 16,002,113,977.69

שווי השוק הנוכחי של Unicorn הוא $ 779.07K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של UWU הוא 16.00B, עם היצע כולל של 16002113977.69. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 779.07K.