UCX סֵמֶל

UCX מחיר (UCX)

לא רשום

1 UCX ל USDמחיר חי:

$0.02688313
$0.02688313
-1.30%1D
mexc
USD
UCX (UCX) טבלת מחירים חיה
UCX (UCX) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.02684096
$ 0.02684096
24 שעות נמוך
$ 0.02741195
$ 0.02741195
גבוה 24 שעות

$ 0.02684096
$ 0.02684096

$ 0.02741195
$ 0.02741195

$ 0.87223
$ 0.87223

$ 0.01470348
$ 0.01470348

+0.03%

-1.38%

-8.44%

-8.44%

UCX (UCX) המחיר בזמן אמת של הוא $0.02688313. במהלך 24 השעות האחרונות, UCX נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.02684096 לבין שיא של $ 0.02741195, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. UCXהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.87223, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.01470348.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, UCX השתנה ב +0.03% במהלך השעה האחרונה, -1.38% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-8.44% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

UCX (UCX) מידע שוק

$ 1.20M
$ 1.20M

--
--

$ 26.87M
$ 26.87M

44.77M
44.77M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של UCX הוא $ 1.20M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של UCX הוא 44.77M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 26.87M.

UCX (UCX) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של UCXל USDהיה $ -0.00037753110560829.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלUCX ל USDהיה . $ -0.0020979997.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלUCX ל USDהיה $ +0.0093499741.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של UCXל USDהיה $ +0.007169878246187268.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00037753110560829-1.38%
30 ימים$ -0.0020979997-7.80%
60 ימים$ +0.0093499741+34.78%
90 ימים$ +0.007169878246187268+36.37%

מה זהUCX (UCX)

UCX is the cryptocurrency issued after developing the global M&A platform predicated on the blockchains. By utilizing UCX, the investment can be made in the promising M&A projects around the world by way of the "M&A platform. Techcoins issued a total of 1,000,000,000 (1 bn) UCX cryptographic tokens through our foundation called Hyperswap, based on Dubai. GBC Korea is operating this coin and project in Korea. UCX is the encryption token issued after developing the global M&A platform predicated on the blockchains. By utilizing UCX, the investment can be made in the promising M&A projects around the world by way of the ‘M&A Platform.’ Moreover, the value of UCX tokens was appraised by Grant Thornton Accounting Corporation and Yonsei University for the first time in the world. UCX is an encryption token developed and issued for the blockchain-based global M&A platform. By utilizing UCX, the investment can be made in the promising M&A projects around the world by way of the ‘M&A Platform.’

UCX (UCX) משאב

האתר הרשמי

UCXתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה UCX (UCX) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות UCX (UCX) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור UCX.

בדוק את UCX תחזית המחיר עכשיו‏!

UCX למטבעות מקומיים

UCX (UCX) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של UCX (UCX) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על UCX הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על UCX (UCX)

כמה שווה UCX (UCX) היום?
החי UCXהמחיר ב USD הוא 0.02688313 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי UCX ל USD?
המחיר הנוכחי של UCX ל USD הוא $ 0.02688313. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של UCX?
שווי השוק של UCX הוא $ 1.20M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של UCX?
ההיצע במחזור של UCX הוא 44.77M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של UCX?
‏‏UCX השיג מחיר שיא (ATH) של 0.87223 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של UCX?
UCX ‏‏רשם מחירATL של 0.01470348 USD.
מהו נפח המסחר של UCX?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור UCX הוא -- USD.
האם UCX יעלה השנה?
UCX ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את UCX תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
