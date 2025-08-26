UCX (UCX) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.02684096 $ 0.02684096 $ 0.02684096 24 שעות נמוך $ 0.02741195 $ 0.02741195 $ 0.02741195 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.02684096$ 0.02684096 $ 0.02684096 גבוה 24 שעות $ 0.02741195$ 0.02741195 $ 0.02741195 שיא כל הזמנים $ 0.87223$ 0.87223 $ 0.87223 המחיר הנמוך ביותר $ 0.01470348$ 0.01470348 $ 0.01470348 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.03% שינוי מחיר (1D) -1.38% שינוי מחיר (7D) -8.44% שינוי מחיר (7D) -8.44%

UCX (UCX) המחיר בזמן אמת של הוא $0.02688313. במהלך 24 השעות האחרונות, UCX נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.02684096 לבין שיא של $ 0.02741195, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. UCXהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.87223, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.01470348.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, UCX השתנה ב +0.03% במהלך השעה האחרונה, -1.38% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-8.44% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

UCX (UCX) מידע שוק

שווי שוק $ 1.20M$ 1.20M $ 1.20M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 26.87M$ 26.87M $ 26.87M אספקת מחזור 44.77M 44.77M 44.77M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של UCX הוא $ 1.20M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של UCX הוא 44.77M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 26.87M.