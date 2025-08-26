עוד על TYPE

TYPE מידע על מחיר

TYPE אתר רשמי

TYPE טוקניומיקה

TYPE תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Type Shit סֵמֶל

Type Shit מחיר (TYPE)

לא רשום

1 TYPE ל USDמחיר חי:

--
----
-5.40%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Type Shit (TYPE) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 17:08:22 (UTC+8)

Type Shit (TYPE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.24%

-5.47%

+15.64%

+15.64%

Type Shit (TYPE) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, TYPE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. TYPEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, TYPE השתנה ב +0.24% במהלך השעה האחרונה, -5.47% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+15.64% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Type Shit (TYPE) מידע שוק

$ 13.29K
$ 13.29K$ 13.29K

--
----

$ 13.29K
$ 13.29K$ 13.29K

998.70M
998.70M 998.70M

998,696,496.889346
998,696,496.889346 998,696,496.889346

שווי השוק הנוכחי של Type Shit הוא $ 13.29K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של TYPE הוא 998.70M, עם היצע כולל של 998696496.889346. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 13.29K.

Type Shit (TYPE) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Type Shitל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלType Shit ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלType Shit ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Type Shitל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-5.47%
30 ימים$ 0+36.89%
60 ימים$ 0+77.58%
90 ימים$ 0--

מה זהType Shit (TYPE)

TypeShit is a culture-first crypto project built to represent the vibes, values, and voices of the streets — straight from the digital underground. Inspired by the slang expression “type shit,” which stands for high-quality, dope, or real-deal stuff, our platform is a decentralized space where culture meets capital, and authenticity is rewarded. Whether you’re an artist, a degen, a meme lord, or just someone who knows what’s fire, TypeShit is your playground for flexing creativity, collecting exclusive digital goods, and co-owning cultural moments.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Type Shit (TYPE) משאב

האתר הרשמי

Type Shitתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Type Shit (TYPE) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Type Shit (TYPE) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Type Shit.

בדוק את Type Shit תחזית המחיר עכשיו‏!

TYPE למטבעות מקומיים

Type Shit (TYPE) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Type Shit (TYPE) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על TYPE הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Type Shit (TYPE)

כמה שווה Type Shit (TYPE) היום?
החי TYPEהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי TYPE ל USD?
המחיר הנוכחי של TYPE ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Type Shit?
שווי השוק של TYPE הוא $ 13.29K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של TYPE?
ההיצע במחזור של TYPE הוא 998.70M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של TYPE?
‏‏TYPE השיג מחיר שיא (ATH) של 0 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של TYPE?
TYPE ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של TYPE?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור TYPE הוא -- USD.
האם TYPE יעלה השנה?
TYPE ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את TYPE תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 17:08:22 (UTC+8)

Type Shit (TYPE) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 21:14:39עדכוני תעשייה
שווי השוק הכולל של הקריפטו יורד מתחת ל-4 טריליון דולר, שווי השוק הכולל של האלטקוינים צונח ב-3.58% תוך יום
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.