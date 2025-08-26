trustInWeb3 (T3AI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00346754$ 0.00346754 $ 0.00346754 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.62% שינוי מחיר (1D) -11.71% שינוי מחיר (7D) -1.67% שינוי מחיר (7D) -1.67%

trustInWeb3 (T3AI) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, T3AI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. T3AIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00346754, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, T3AI השתנה ב -0.62% במהלך השעה האחרונה, -11.71% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.67% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

trustInWeb3 (T3AI) מידע שוק

שווי שוק $ 129.40K$ 129.40K $ 129.40K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 129.40K$ 129.40K $ 129.40K אספקת מחזור 989.64M 989.64M 989.64M אספקה כוללת 989,641,415.464383 989,641,415.464383 989,641,415.464383

שווי השוק הנוכחי של trustInWeb3 הוא $ 129.40K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של T3AI הוא 989.64M, עם היצע כולל של 989641415.464383. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 129.40K.