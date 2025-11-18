TriviAgent by Virtuals מחיר היום

מחיר TriviAgent by Virtuals (TRIVI) בזמן אמת היום הוא $ 0.00024887, עם שינוי של 4.36% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ TRIVI ל USD הוא $ 0.00024887 לכל TRIVI.

TriviAgent by Virtuals כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 126,648, עם היצע במחזור של 507.21M TRIVI. ב‑24 השעות האחרונות, TRIVI סחר בין $ 0.00024026 (נמוך) ל $ 0.00026829 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00483987, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00020134.

ביצועים לטווח קצר, TRIVI נע ב +0.77% בשעה האחרונה ו -37.29% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

TriviAgent by Virtuals (TRIVI) מידע שוק

שווי שוק $ 126.65K$ 126.65K $ 126.65K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 249.69K$ 249.69K $ 249.69K אספקת מחזור 507.21M 507.21M 507.21M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של TriviAgent by Virtuals הוא $ 126.65K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של TRIVI הוא 507.21M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 249.69K.