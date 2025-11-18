TrendBot מחיר היום

מחיר TrendBot (TRENDBOT) בזמן אמת היום הוא --, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ TRENDBOT ל USD הוא -- לכל TRENDBOT.

TrendBot כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 14,169.35, עם היצע במחזור של 1.00B TRENDBOT. ב‑24 השעות האחרונות, TRENDBOT סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.02383769, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, TRENDBOT נע ב -- בשעה האחרונה ו 0.00% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

TrendBot (TRENDBOT) מידע שוק

שווי שוק $ 14.17K$ 14.17K $ 14.17K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 14.17K$ 14.17K $ 14.17K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של TrendBot הוא $ 14.17K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של TRENDBOT הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 14.17K.