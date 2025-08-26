TrenchBuddy (TRENCH) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות שיא כל הזמנים $ 0.01150304 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.01% שינוי מחיר (1D) -8.49% שינוי מחיר (7D) -11.69%

TrenchBuddy (TRENCH) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, TRENCH נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. TRENCHהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01150304, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, TRENCH השתנה ב +0.01% במהלך השעה האחרונה, -8.49% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-11.69% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

TrenchBuddy (TRENCH) מידע שוק

שווי שוק $ 321.10K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 332.84K אספקת מחזור 962.80M אספקה כוללת 997,997,686.574509

שווי השוק הנוכחי של TrenchBuddy הוא $ 321.10K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של TRENCH הוא 962.80M, עם היצע כולל של 997997686.574509. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 332.84K.