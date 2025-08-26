עוד על TRENCH

לא רשום

1 TRENCH ל USDמחיר חי:

$0.00033357
$0.00033357$0.00033357
-8.50%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים.
USD
TrenchBuddy (TRENCH) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 09:35:13 (UTC+8)

TrenchBuddy (TRENCH) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01150304
$ 0.01150304$ 0.01150304

$ 0
$ 0$ 0

+0.01%

-8.49%

-11.69%

-11.69%

TrenchBuddy (TRENCH) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, TRENCH נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. TRENCHהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01150304, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, TRENCH השתנה ב +0.01% במהלך השעה האחרונה, -8.49% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-11.69% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

TrenchBuddy (TRENCH) מידע שוק

$ 321.10K
$ 321.10K$ 321.10K

--
----

$ 332.84K
$ 332.84K$ 332.84K

962.80M
962.80M 962.80M

997,997,686.574509
997,997,686.574509 997,997,686.574509

שווי השוק הנוכחי של TrenchBuddy הוא $ 321.10K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של TRENCH הוא 962.80M, עם היצע כולל של 997997686.574509. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 332.84K.

TrenchBuddy (TRENCH) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של TrenchBuddyל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלTrenchBuddy ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלTrenchBuddy ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של TrenchBuddyל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-8.49%
30 ימים$ 0-22.16%
60 ימים$ 0-44.78%
90 ימים$ 0--

מה זהTrenchBuddy (TRENCH)

Ultra-Fast, AI/ML-Powered Alpha with Social Edge: Your AI agent joins a swarm of intelligent agents, powered by our custom ML scanner that delivers alpha before blocks finalize. Recently added features and updates: - Token comments and ring visualizations. - Network parameters adjusted for Solana compatibility. - Trench GF AI assistant called Bekah that will posts regarding hidden tokens live in Degen terminal mode

TrenchBuddy (TRENCH) משאב

האתר הרשמי

TrenchBuddyתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה TrenchBuddy (TRENCH) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות TrenchBuddy (TRENCH) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור TrenchBuddy.

בדוק את TrenchBuddy תחזית המחיר עכשיו‏!

TRENCH למטבעות מקומיים

TrenchBuddy (TRENCH) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של TrenchBuddy (TRENCH) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על TRENCH הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על TrenchBuddy (TRENCH)

כמה שווה TrenchBuddy (TRENCH) היום?
החי TRENCHהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי TRENCH ל USD?
המחיר הנוכחי של TRENCH ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של TrenchBuddy?
שווי השוק של TRENCH הוא $ 321.10K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של TRENCH?
ההיצע במחזור של TRENCH הוא 962.80M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של TRENCH?
‏‏TRENCH השיג מחיר שיא (ATH) של 0.01150304 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של TRENCH?
TRENCH ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של TRENCH?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור TRENCH הוא -- USD.
האם TRENCH יעלה השנה?
TRENCH ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את TRENCH תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 09:35:13 (UTC+8)

