Tokito (TOKITO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00788618$ 0.00788618 $ 0.00788618 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.51% שינוי מחיר (1D) -5.13% שינוי מחיר (7D) -26.87% שינוי מחיר (7D) -26.87%

Tokito (TOKITO) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, TOKITO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. TOKITOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00788618, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, TOKITO השתנה ב +0.51% במהלך השעה האחרונה, -5.13% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-26.87% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Tokito (TOKITO) מידע שוק

שווי שוק $ 28.52K$ 28.52K $ 28.52K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 64.17K$ 64.17K $ 64.17K אספקת מחזור 440.69M 440.69M 440.69M אספקה כוללת 991,641,202.4684446 991,641,202.4684446 991,641,202.4684446

שווי השוק הנוכחי של Tokito הוא $ 28.52K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של TOKITO הוא 440.69M, עם היצע כולל של 991641202.4684446. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 64.17K.