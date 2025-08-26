TOCO (TOCO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00862493$ 0.00862493 $ 0.00862493 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.31% שינוי מחיר (1D) -5.44% שינוי מחיר (7D) +1.05% שינוי מחיר (7D) +1.05%

TOCO (TOCO) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, TOCO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. TOCOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00862493, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, TOCO השתנה ב -0.31% במהלך השעה האחרונה, -5.44% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.05% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

TOCO (TOCO) מידע שוק

שווי שוק $ 10.43K$ 10.43K $ 10.43K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 10.43K$ 10.43K $ 10.43K אספקת מחזור 866.32M 866.32M 866.32M אספקה כוללת 866,323,319.9443492 866,323,319.9443492 866,323,319.9443492

שווי השוק הנוכחי של TOCO הוא $ 10.43K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של TOCO הוא 866.32M, עם היצע כולל של 866323319.9443492. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 10.43K.