TNC מחיר היום

מחיר TNC (TECHIE) בזמן אמת היום הוא $ 0.00013003, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ TECHIE ל USD הוא $ 0.00013003 לכל TECHIE.

TNC כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 9,560.65, עם היצע במחזור של 72.97M TECHIE. ב‑24 השעות האחרונות, TECHIE סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00348034, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00006904.

ביצועים לטווח קצר, TECHIE נע ב -- בשעה האחרונה ו 0.00% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

TNC (TECHIE) מידע שוק

שווי שוק $ 9.56K$ 9.56K $ 9.56K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 26.01K$ 26.01K $ 26.01K אספקת מחזור 72.97M 72.97M 72.97M אספקה כוללת 200,000,000.0 200,000,000.0 200,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של TNC הוא $ 9.56K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של TECHIE הוא 72.97M, עם היצע כולל של 200000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 26.01K.