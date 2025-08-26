ThunderCore (TT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00261363 $ 0.00261363 $ 0.00261363 24 שעות נמוך $ 0.0027266 $ 0.0027266 $ 0.0027266 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00261363$ 0.00261363 $ 0.00261363 גבוה 24 שעות $ 0.0027266$ 0.0027266 $ 0.0027266 שיא כל הזמנים $ 0.052424$ 0.052424 $ 0.052424 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00236452$ 0.00236452 $ 0.00236452 שינוי מחיר (שעה אחת) -1.15% שינוי מחיר (1D) -2.36% שינוי מחיר (7D) -5.86% שינוי מחיר (7D) -5.86%

ThunderCore (TT) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00260708. במהלך 24 השעות האחרונות, TT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00261363 לבין שיא של $ 0.0027266, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. TTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.052424, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00236452.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, TT השתנה ב -1.15% במהלך השעה האחרונה, -2.36% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-5.86% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

ThunderCore (TT) מידע שוק

שווי שוק $ 32.74M$ 32.74M $ 32.74M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 32.74M$ 32.74M $ 32.74M אספקת מחזור 12.56B 12.56B 12.56B אספקה כוללת 12,558,190,251.0 12,558,190,251.0 12,558,190,251.0

שווי השוק הנוכחי של ThunderCore הוא $ 32.74M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של TT הוא 12.56B, עם היצע כולל של 12558190251.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 32.74M.