ThunderCore (TT) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00260708. במהלך 24 השעות האחרונות, TT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00261363 לבין שיא של $ 0.0027266, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. TTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.052424, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00236452.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, TT השתנה ב -1.15% במהלך השעה האחרונה, -2.36% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-5.86% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של ThunderCore הוא $ 32.74M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של TT הוא 12.56B, עם היצע כולל של 12558190251.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 32.74M.
במהלך היום, השינוי במחיר של ThunderCoreל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלThunderCore ל USDהיה . $ -0.0003278131.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלThunderCore ל USDהיה $ -0.0001124472.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של ThunderCoreל USDהיה $ -0.00031474806286297.
|הַיוֹם
|$ 0
|-2.36%
|30 ימים
|$ -0.0003278131
|-12.57%
|60 ימים
|$ -0.0001124472
|-4.31%
|90 ימים
|$ -0.00031474806286297
|-10.77%
ThunderCore is a secure, high-performance, EVM-compatible public blockchain with its own native currency, Thunder Token. The company was founded in 2017 in Silicon Valley by Chris Wang and top researchers and engineers in the field. With a breakthrough consensus protocol that overcomes the scalability “trilemma” called PaLa, the ThunderCore network offers 4,000+ TPS, sub-second confirmation times, and low gas fees that cost less than a fraction of a dollar ( < $0.00001), giving decentralized applications security and scalability. Evidently, ThunderCore DApps have been dominating the gaming and gambling category charts week after week, a true testament to how easy it is for DApps to scale on the platform. ThunderCore also prioritizes interoperability, as native assets on other blockchains (eg. Ethereum, BSC, HECO) can be exchanged amongst each other through a cross-chain mechanism called ThunderCore Bridge. By solving usability challenges and setting a new standard of reliability and security, ThunderCore leads the effort to bring wide adoption to blockchain technology. Currently, with an international user base that spans across more than 18 countries, ThunderCore has amassed more than 4 million total addresses and 180 million transactions on its network.
