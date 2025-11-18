Tema מחיר היום

מחיר Tema (TEMA) בזמן אמת היום הוא --, עם שינוי של 2.70% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ TEMA ל USD הוא -- לכל TEMA.

Tema כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 88,290, עם היצע במחזור של 999.95M TEMA. ב‑24 השעות האחרונות, TEMA סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.062646, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, TEMA נע ב +0.28% בשעה האחרונה ו -12.32% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Tema (TEMA) מידע שוק

שווי שוק $ 88.29K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 88.29K אספקת מחזור 999.95M אספקה כוללת 999,947,247.54968

