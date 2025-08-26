Tellor Tributes (TRB) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 31.66 $ 31.66 $ 31.66 24 שעות נמוך $ 36.56 $ 36.56 $ 36.56 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 31.66$ 31.66 $ 31.66 גבוה 24 שעות $ 36.56$ 36.56 $ 36.56 שיא כל הזמנים $ 593.09$ 593.09 $ 593.09 המחיר הנמוך ביותר $ 0.01001379$ 0.01001379 $ 0.01001379 שינוי מחיר (שעה אחת) -4.80% שינוי מחיר (1D) -13.42% שינוי מחיר (7D) -13.84% שינוי מחיר (7D) -13.84%

Tellor Tributes (TRB) המחיר בזמן אמת של הוא $31.55. במהלך 24 השעות האחרונות, TRB נסחר בטווח שבין שפל של $ 31.66 לבין שיא של $ 36.56, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. TRBהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 593.09, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.01001379.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, TRB השתנה ב -4.80% במהלך השעה האחרונה, -13.42% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-13.84% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Tellor Tributes (TRB) מידע שוק

שווי שוק $ 85.89M$ 85.89M $ 85.89M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 87.97M$ 87.97M $ 87.97M אספקת מחזור 2.72M 2.72M 2.72M אספקה כוללת 2,781,493.623593454 2,781,493.623593454 2,781,493.623593454

שווי השוק הנוכחי של Tellor Tributes הוא $ 85.89M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של TRB הוא 2.72M, עם היצע כולל של 2781493.623593454. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 87.97M.