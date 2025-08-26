עוד על TRB

Tellor Tributes

Tellor Tributes מחיר (TRB)

1 TRB ל USD מחיר חי:

$31.6
$31.6$31.6
-13.40% 1D
USD
Tellor Tributes (TRB) טבלת מחירים חיה
Tellor Tributes (TRB) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 31.66
$ 31.66$ 31.66
24 שעות נמוך
$ 36.56
$ 36.56$ 36.56
גבוה 24 שעות

$ 31.66
$ 31.66$ 31.66

$ 36.56
$ 36.56$ 36.56

$ 593.09
$ 593.09$ 593.09

$ 0.01001379
$ 0.01001379$ 0.01001379

-4.80%

-13.42%

-13.84%

-13.84%

Tellor Tributes (TRB) המחיר בזמן אמת של הוא $31.55. במהלך 24 השעות האחרונות, TRB נסחר בטווח שבין שפל של $ 31.66 לבין שיא של $ 36.56, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. TRBהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 593.09, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.01001379.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, TRB השתנה ב -4.80% במהלך השעה האחרונה, -13.42% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-13.84% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Tellor Tributes (TRB) מידע שוק

$ 85.89M
$ 85.89M$ 85.89M

--
----

$ 87.97M
$ 87.97M$ 87.97M

2.72M
2.72M 2.72M

2,781,493.623593454
2,781,493.623593454 2,781,493.623593454

שווי השוק הנוכחי של Tellor Tributes הוא $ 85.89M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של TRB הוא 2.72M, עם היצע כולל של 2781493.623593454. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 87.97M.

Tellor Tributes (TRB) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Tellor Tributesל USDהיה $ -4.89225223608368.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלTellor Tributes ל USDהיה . $ -7.7342237900.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלTellor Tributes ל USDהיה $ -4.0310109900.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Tellor Tributesל USDהיה $ -21.32197096083432.

תְקוּפָה לשנות (USD) לשנות (%)
הַיוֹם $ -4.89225223608368 -13.42%
30 ימים $ -7.7342237900 -24.51%
60 ימים $ -4.0310109900 -12.77%
90 ימים $ -21.32197096083432 -40.32%

מה זה Tellor Tributes (TRB)

Smart contracts on Ethereum are fully self contained and any information or access to off-chain data is restricted. Tellor solves this problem by creating a system where parties can request the value of an off-chain data point (e.g. ETH/USD) and miners compete to add this value to an on-chain data bank, accessible by all Ethereum smart contracts. Inputs to a data series are secured by a network of staked miners. The main Tellor smart contract creates a time series of each requested data series and aims to become the standard source of high value data for decentralized applications. This oracle, “Tellor”, utilizes similar incentive mechanisms to other cryptocurrency systems through the issuance of Tellor’s token, Tributes, that are used to request a particular data series from miners.

Tellor Tributes (TRB) משאב

האתר הרשמי

Tellor Tributes תחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Tellor Tributes (TRB) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Tellor Tributes (TRB) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Tellor Tributes.

בדוק את Tellor Tributes תחזית המחיר עכשיו‏!

TRB למטבעות מקומיים

Tellor Tributes (TRB) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Tellor Tributes (TRB) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על TRB הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Tellor Tributes (TRB)

כמה שווה Tellor Tributes (TRB) היום?
החי TRBהמחיר ב USD הוא 31.55 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי TRB ל USD?
המחיר הנוכחי של TRB ל USD הוא $ 31.55. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Tellor Tributes?
שווי השוק של TRB הוא $ 85.89M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של TRB?
ההיצע במחזור של TRB הוא 2.72M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של TRB?
‏‏TRB השיג מחיר שיא (ATH) של 593.09 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של TRB?
TRB ‏‏רשם מחירATL של 0.01001379 USD.
מהו נפח המסחר של TRB?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור TRB הוא -- USD.
האם TRB יעלה השנה?
TRB ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את TRB תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
