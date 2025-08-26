Tellor Tributes מחיר (TRB)
-4.80%
-13.42%
-13.84%
-13.84%
Tellor Tributes (TRB) המחיר בזמן אמת של הוא $31.55. במהלך 24 השעות האחרונות, TRB נסחר בטווח שבין שפל של $ 31.66 לבין שיא של $ 36.56, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. TRBהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 593.09, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.01001379.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, TRB השתנה ב -4.80% במהלך השעה האחרונה, -13.42% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-13.84% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של Tellor Tributes הוא $ 85.89M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של TRB הוא 2.72M, עם היצע כולל של 2781493.623593454. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 87.97M.
במהלך היום, השינוי במחיר של Tellor Tributesל USDהיה $ -4.89225223608368.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלTellor Tributes ל USDהיה . $ -7.7342237900.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלTellor Tributes ל USDהיה $ -4.0310109900.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Tellor Tributesל USDהיה $ -21.32197096083432.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ -4.89225223608368
|-13.42%
|30 ימים
|$ -7.7342237900
|-24.51%
|60 ימים
|$ -4.0310109900
|-12.77%
|90 ימים
|$ -21.32197096083432
|-40.32%
Smart contracts on Ethereum are fully self contained and any information or access to off-chain data is restricted. Tellor solves this problem by creating a system where parties can request the value of an off-chain data point (e.g. ETH/USD) and miners compete to add this value to an on-chain data bank, accessible by all Ethereum smart contracts. Inputs to a data series are secured by a network of staked miners. The main Tellor smart contract creates a time series of each requested data series and aims to become the standard source of high value data for decentralized applications. This oracle, “Tellor”, utilizes similar incentive mechanisms to other cryptocurrency systems through the issuance of Tellor’s token, Tributes, that are used to request a particular data series from miners.
MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!
כמה יהיה Tellor Tributes (TRB) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Tellor Tributes (TRB) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Tellor Tributes.
בדוק את Tellor Tributes תחזית המחיר עכשיו!
הבנת הטוקנומיקה של Tellor Tributes (TRB) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על TRB הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
|זְמַן (UTC+8)
|סוּג
|מֵידָע
|08-25 09:45:00
|עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
|08-25 05:44:00
|עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
|08-24 19:48:00
|עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
|08-24 03:20:00
|עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
|08-24 02:09:00
|עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
|08-24 02:00:00
|תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.