TEDDY BEAR סֵמֶל

TEDDY BEAR מחיר (BEAR)

1 BEAR ל USDמחיר חי:

-6.40%1D
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים.
TEDDY BEAR (BEAR) טבלת מחירים חיה
TEDDY BEAR (BEAR) מידע על מחיר (USD)

TEDDY BEAR (BEAR) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, BEAR נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BEARהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BEAR השתנה ב +1.79% במהלך השעה האחרונה, -6.38% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-15.17% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

TEDDY BEAR (BEAR) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של TEDDY BEAR הוא $ 13.82M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BEAR הוא 993.40T, עם היצע כולל של 993400341683966.5. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 13.82M.

TEDDY BEAR (BEAR) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של TEDDY BEARל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלTEDDY BEAR ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלTEDDY BEAR ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של TEDDY BEARל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-6.38%
30 ימים$ 0-13.70%
60 ימים$ 0+45.69%
90 ימים$ 0--

מה זהTEDDY BEAR (BEAR)

Teddy Bear is a decentralized PRC-20 meme coin on PulseChain. Teddy Bear is all about paying homage to the endearing teddy bear that's become a familiar face in the crypto community, thanks to Richard Heart's livestreams. Teddy Bear is the number 1 meme coin on PulseChain.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם.

TEDDY BEAR (BEAR) משאב

האתר הרשמי

TEDDY BEARתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה TEDDY BEAR (BEAR) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות TEDDY BEAR (BEAR) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור TEDDY BEAR.

בדוק את TEDDY BEAR תחזית המחיר עכשיו‏!

BEAR למטבעות מקומיים

TEDDY BEAR (BEAR) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של TEDDY BEAR (BEAR) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על BEAR הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על TEDDY BEAR (BEAR)

כמה שווה TEDDY BEAR (BEAR) היום?
החי BEARהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי BEAR ל USD?
המחיר הנוכחי של BEAR ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של TEDDY BEAR?
שווי השוק של BEAR הוא $ 13.82M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של BEAR?
ההיצע במחזור של BEAR הוא 993.40T USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של BEAR?
‏‏BEAR השיג מחיר שיא (ATH) של 0 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של BEAR?
BEAR ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של BEAR?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור BEAR הוא -- USD.
האם BEAR יעלה השנה?
BEAR ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את BEAR תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
TEDDY BEAR (BEAR) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.