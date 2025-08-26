TEDDY BEAR (BEAR) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות שיא כל הזמנים $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +1.79% שינוי מחיר (1D) -6.38% שינוי מחיר (7D) -15.17%

TEDDY BEAR (BEAR) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, BEAR נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BEARהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BEAR השתנה ב +1.79% במהלך השעה האחרונה, -6.38% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-15.17% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

TEDDY BEAR (BEAR) מידע שוק

שווי שוק $ 13.82M נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 13.82M אספקת מחזור 993.40T אספקה כוללת 993,400,341,683,966.5

שווי השוק הנוכחי של TEDDY BEAR הוא $ 13.82M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BEAR הוא 993.40T, עם היצע כולל של 993400341683966.5. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 13.82M.