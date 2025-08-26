tBTC (TBTC) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 109,635 $ 109,635 $ 109,635 24 שעות נמוך $ 113,569 $ 113,569 $ 113,569 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 109,635$ 109,635 $ 109,635 גבוה 24 שעות $ 113,569$ 113,569 $ 113,569 שיא כל הזמנים $ 123,844$ 123,844 $ 123,844 המחיר הנמוך ביותר $ 10,104.3$ 10,104.3 $ 10,104.3 שינוי מחיר (שעה אחת) -1.11% שינוי מחיר (1D) -2.26% שינוי מחיר (7D) -5.93% שינוי מחיר (7D) -5.93%

tBTC (TBTC) המחיר בזמן אמת של הוא $109,688. במהלך 24 השעות האחרונות, TBTC נסחר בטווח שבין שפל של $ 109,635 לבין שיא של $ 113,569, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. TBTCהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 123,844, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 10,104.3.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, TBTC השתנה ב -1.11% במהלך השעה האחרונה, -2.26% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-5.93% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

tBTC (TBTC) מידע שוק

שווי שוק $ 647.33M$ 647.33M $ 647.33M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 647.33M$ 647.33M $ 647.33M אספקת מחזור 5.90K 5.90K 5.90K אספקה כוללת 5,900.981977740001 5,900.981977740001 5,900.981977740001

שווי השוק הנוכחי של tBTC הוא $ 647.33M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של TBTC הוא 5.90K, עם היצע כולל של 5900.981977740001. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 647.33M.