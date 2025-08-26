TasteNFT (TASTE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות $ 0 שיא כל הזמנים $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.18% שינוי מחיר (1D) -4.35% שינוי מחיר (7D) -1.60%

TasteNFT (TASTE) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, TASTE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. TASTEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, TASTE השתנה ב -0.18% במהלך השעה האחרונה, -4.35% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.60% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

TasteNFT (TASTE) מידע שוק

שווי שוק $ 513.49K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 850.02K אספקת מחזור 604.09T אספקה כוללת 1.0e+15

שווי השוק הנוכחי של TasteNFT הוא $ 513.49K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של TASTE הוא 604.09T, עם היצע כולל של 1.0e+15. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 850.02K.