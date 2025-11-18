Taboshi מחיר היום

מחיר Taboshi (TABOSHI) בזמן אמת היום הוא $ 13.13, עם שינוי של 3.94% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ TABOSHI ל USD הוא $ 13.13 לכל TABOSHI.

Taboshi כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 723,662, עם היצע במחזור של 55.04K TABOSHI. ב‑24 השעות האחרונות, TABOSHI סחר בין $ 12.77 (נמוך) ל $ 13.99 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 47.25, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 11.74.

ביצועים לטווח קצר, TABOSHI נע ב +0.96% בשעה האחרונה ו -18.23% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Taboshi (TABOSHI) מידע שוק

שווי שוק $ 723.66K$ 723.66K $ 723.66K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 2.45M$ 2.45M $ 2.45M אספקת מחזור 55.04K 55.04K 55.04K אספקה כוללת 185,964.0 185,964.0 185,964.0

