Taboo מחיר היום

מחיר Taboo (TABOO) בזמן אמת היום הוא $ 0.00002987, עם שינוי של 8.49% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ TABOO ל USD הוא $ 0.00002987 לכל TABOO.

Taboo כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 292,653, עם היצע במחזור של 9.78B TABOO. ב‑24 השעות האחרונות, TABOO סחר בין $ 0.0000294 (נמוך) ל $ 0.00003277 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.063936, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.0000294.

ביצועים לטווח קצר, TABOO נע ב +0.30% בשעה האחרונה ו -13.92% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Taboo (TABOO) מידע שוק

שווי שוק $ 292.65K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 292.65K אספקת מחזור 9.78B אספקה כוללת 9,782,678,080.0

שווי השוק הנוכחי של Taboo הוא $ 292.65K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של TABOO הוא 9.78B, עם היצע כולל של 9782678080.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 292.65K.