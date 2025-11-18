Synthswap מחיר היום

מחיר Synthswap (SYNTH) בזמן אמת היום הוא $ 0.097943, עם שינוי של 5.72% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SYNTH ל USD הוא $ 0.097943 לכל SYNTH.

Synthswap כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 21,557, עם היצע במחזור של 220.10K SYNTH. ב‑24 השעות האחרונות, SYNTH סחר בין $ 0.096343 (נמוך) ל $ 0.104275 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 82.91, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.093719.

ביצועים לטווח קצר, SYNTH נע ב -- בשעה האחרונה ו -19.63% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Synthswap (SYNTH) מידע שוק

שווי שוק $ 21.56K$ 21.56K $ 21.56K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 21.56K$ 21.56K $ 21.56K אספקת מחזור 220.10K 220.10K 220.10K אספקה כוללת 220,096.0 220,096.0 220,096.0

שווי השוק הנוכחי של Synthswap הוא $ 21.56K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SYNTH הוא 220.10K, עם היצע כולל של 220096.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 21.56K.