הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של Synthswap % לְחַשֵׁב *כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש. -- -- -- 0.00% USD מַמָשִׁי נְבוּאָה Synthswap תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD) Synthswap (SYNTH) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה) על פי התחזית שלך, Synthswap ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.102211 בשנת 2025. Synthswap (SYNTH) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה) על פי התחזית שלך, Synthswap ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.107321 בשנת 2026. Synthswap (SYNTH) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים) על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של SYNTH הוא $ 0.112687 עם 10.25% שיעור צמיחה. Synthswap (SYNTH) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים) על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של SYNTH הוא $ 0.118322 עם 15.76% שיעור צמיחה. Synthswap (SYNTH) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של SYNTH הוא $ 0.124238 עם 21.55% שיעור צמיחה. Synthswap (SYNTH) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של SYNTH הוא $ 0.130450 עם 27.63% שיעור צמיחה. Synthswap (SYNTH) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים) בשנת 2040, המחיר של Synthswap עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.212489. Synthswap (SYNTH) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים) בשנת 2050, המחיר של Synthswap עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.346122. שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2025 $ 0.102211 0.00%

December 19, 2025(30 ימים) $ 0.102631 0.41% Synthswap (SYNTH) תחזית מחירים להיום המחיר החזוי עבורSYNTHב November 19, 2025(הַיוֹם) , הוא $0.102211 . תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום. Synthswap (SYNTH) תחזית מחירים למחר עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורSYNTH , בשימוש 5% שיעור צמיחה שנתי , היא $0.102225 . תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו. Synthswap (SYNTH) תחזית מחירים להשבוע לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורSYNTH , בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתי, היא $0.102309 . תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים. Synthswap (SYNTH) תחזית מחיר ל 30 ימים בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורSYNTH הוא $0.102631 . תחזית זו נגזרת בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית Synthswap מחיר נוכחי ---- -- שינוי מחיר (24 שעות) -- שווי שוק $ 22.50K$ 22.50K $ 22.50K אספקת מחזור 220.10K 220.10K 220.10K נפח (24 שעות) ---- -- נפח (24 שעות) -- המחיר SYNTH העדכני הוא --. יש לו שינוי של 0.00% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של --ב 24 שעות. בנוסף, SYNTH יש כמות במעגל של 220.10K ושווי שוק כולל של $ 22.50K. צפה SYNTH במחיר חי

Synthswap מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בSynthswapדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלSynthswap הוא 0.102211USD. היצע במחזור של Synthswap(SYNTH) הוא 220.10K SYNTH , מה שמעניק לו שווי שוק של $22,496 . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות 6.09% $ 0.005868 $ 0.102772 $ 0.096343

7 ימים -13.47% $ -0.013774 $ 0.121246 $ 0.096648

30 ימים -14.94% $ -0.015280 $ 0.121246 $ 0.096648 ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,Synthswap הראה תנועת מחירים של $0.005868 , המשקפת 6.09% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,Synthswap נסחר בשיא של $0.121246 ושפל של $0.096648 . נרשם שינוי במחיר של -13.47% . מגמה אחרונה זו מציגה אתSYNTH הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,Synthswap חווה -14.94% שינוי, המשקף בערך $-0.015280 לערכו. זה מצביע על כך ש SYNTH עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב.

איך Synthswap (SYNTH) מודול חיזוי מחיר עובד? Synthswap מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של SYNTHעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךSynthswap לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של SYNTH , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של Synthswap. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלSYNTH . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלSYNTH כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של Synthswap.

מדוע SYNTH חיזוי מחירים חשוב?

SYNTH תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

שאלות נפוצות (FAQ): האם SYNTH כדאי להשקיע עכשיו? על פי התחזיות שלך, SYNTH ישיג -- ב undefined , מה שהופך אותו לטוקן שכדאי לשקול. מהי תחזית המחיר של SYNTH בחודש הבא? על פי Synthswap (SYNTH) כלי תחזית המחירים, המחיר SYNTH הצפוי יגיע ל -- ב undefined . כמה יעלה 1 SYNTH בשנת 2026? המחיר של 1 Synthswap (SYNTH) היום הוא -- . על פי מודול התחזית שלעיל, SYNTH יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2026. מהו המחיר החזוי של SYNTH בשנת 2027? Synthswap (SYNTH) צפוי לראות מדי 0.00% שנה, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 SYNTH עד שנת 2027. מהו מחיר היעד המשוער של SYNTH בשנת 2028? על פי קלט תחזית המחירים שלך, Synthswap (SYNTH) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2028. מהו מחיר היעד המשוער של SYNTH בשנת 2029? על פי קלט תחזית המחירים שלך, Synthswap (SYNTH) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2029. כמה יעלה 1 SYNTH בשנת 2030? המחיר של 1 Synthswap (SYNTH) היום הוא -- . על פי מודול התחזית שלעיל, SYNTH יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2030. מהי SYNTH תחזית המחיר בשנת 2040? Synthswap (SYNTH) צפוי לראות 0.00% רווחים שנתיים, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 SYNTH עד שנת 2040.