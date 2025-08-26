Synth (SN50) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 1.44 גבוה 24 שעות $ 1.65 שיא כל הזמנים $ 4.59 המחיר הנמוך ביותר $ 1.44 שינוי מחיר (שעה אחת) +1.81% שינוי מחיר (1D) -10.93% שינוי מחיר (7D) -19.54%

Synth (SN50) המחיר בזמן אמת של הוא $1.46. במהלך 24 השעות האחרונות, SN50 נסחר בטווח שבין שפל של $ 1.44 לבין שיא של $ 1.65, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SN50השיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 4.59, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 1.44.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SN50 השתנה ב +1.81% במהלך השעה האחרונה, -10.93% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-19.54% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Synth (SN50) מידע שוק

שווי שוק $ 3.38M נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 3.38M אספקת מחזור 2.31M אספקה כוללת 2,311,365.147651517

שווי השוק הנוכחי של Synth הוא $ 3.38M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SN50 הוא 2.31M, עם היצע כולל של 2311365.147651517. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.38M.