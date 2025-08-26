SX Network (SX) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.07147 גבוה 24 שעות $ 0.088566 שיא כל הזמנים $ 0.248586 המחיר הנמוך ביותר $ 0.03318665 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.01% שינוי מחיר (1D) -17.53% שינוי מחיר (7D) -16.11%

SX Network (SX) המחיר בזמן אמת של הוא $0.073026. במהלך 24 השעות האחרונות, SX נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.07147 לבין שיא של $ 0.088566, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SXהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.248586, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.03318665.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SX השתנה ב +0.01% במהלך השעה האחרונה, -17.53% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-16.11% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

SX Network (SX) מידע שוק

שווי שוק $ 38.88M נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 72.97M אספקת מחזור 532.47M אספקה כוללת 999,253,979.0

שווי השוק הנוכחי של SX Network הוא $ 38.88M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SX הוא 532.47M, עם היצע כולל של 999253979.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 72.97M.